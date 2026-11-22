UPDATED : நவ 21, 2026 07:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:02 PM
சென்னை: கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, வரும் 23, 24, 25ம் தேதிகளில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என, தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
* சென்னை கடற்கரையில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு காலை 6:20 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் காலை 11:40 மணிக்கு திருவண்ணாமலை சென்றடையும்
* திருவண்ணாமலையில் இருந்து இரவு 11:55 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், அடுத்த நாள் காலை 4:30 மணிக்கு கடற்கரை ரயில் நிலையம் வந்தடையும்
* திருவண்ணாமலையில் இருந்து மதியம் 12:35 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மதியம் 3:00 மணிக்கு காட்பாடி சென்றடையும்
* காட்பாடியில் இருந்து மதியம் 3:30 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், 5:30 மணிக்கு திருவண்ணாமலை சென்றடையும்
* திருவண்ணாமலையில் இருந்து மாலை 6:00 மணிக்கு புறப்பட்டு அதேநாள் இரவு 8:00 மணிக்கு காட்பாடி சென்றடையும்
* காட்பாடியில் இருந்து இரவு 8:55 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், 11:05 மணிக்கு திருவண்ணாமலை சென்றடையும்
* தாம்பரத்தில் இருந்து காலை 9:15 மணிக்கு புறப்படும் மெமு சிறப்பு ரயில் மதியம் 1:30 மணிக்கு திருவண்ணாமலை சென்றடையும்.
* திருவண்ணாமலையில் இருந்து இரவு 10:25 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், அடுத்தநாள் அதிகாலை 2:30 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்
* திருவண்ணாமலையில் இருந்து மதியம் 3:00 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் 4:20 மணிக்கு விழுப்புரம் வந்தடையும்
* விழுப்புரத்தில் இருந்து 4:35 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மாலை 6:00 மணிக்கு திருவண்ணாமலை சென்றடையும்.
மற்றொரு சிறப்பு ரயில்
* திருவண்ணாமலையில் இருந்து மாலை 6:20 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், 7:40 மணிக்கு விழுப்புரம் சென்றடையும்.
* விழுப்புரத்தில் இருந்து இரவு 8:00 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், இரவு 9:30 மணிக்கு திருவண்ணாமலை சென்றடையும்.
* விழுப்புரத்தில் இருந்து காலை 10:10 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், திருவண்ணாமலைக்கு காலை 11:45 மணிக்கு சென்றடையும்
* திருவண்ணாமலையில் இருந்து மதியம் 12:40 மணிக்கு புறப்பட்டு, 2:15 மணிக்கு விழுப்புரம் வந்தடையும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.