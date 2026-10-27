கோவை மாநில கிரிக்கெட் போட்டி: கோவை அணி சாம்பியன்

UPDATED : செப் 26, 2026 06:34 PM
ADDED : செப் 26, 2026 05:42 PM
சென்னை:மாநில கிரிக்கெட் போட்டியில் கோவை அணி சாம்பியன் பட்டம் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், 23 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆடவருக்கான மாநில கிரிக்கெட் போட்டி, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்தன. இதில் சென்னையை தவிர, அனைத்து மாவட்ட அணிகளும் போட்டியிட்டன. இறுதிப்போட்டி, கோவையில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இதில், கோவை அணியுடன் திருப்பூர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது.
டாஸ் வென்ற திருப்பூர் அணி முதலில் பேட் செய்து, 32 ஓவர்களில் 94 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டையும் இழந்தது. எளிதான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய கோவை அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான கிஷோர் 17, சித்தார்த், 16, ரன்களில் வெளியேற, பின் வந்த ஹரி சற்று உதவினார். இருப்பினும் விக்கெட்கள் ஒருபுறம் சரிய போட்டி இரு அணி பக்கமும் ஊசல் ஆடியது.
பொறுப்புடன் விளையாடிய கோவை அணியின் ஹரி 21 ரன்கள் அடித்து, அணியை வெற்றிக்கு எடுத்து சென்றார். முடிவில், கோவை அணி 38 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 96 ரன்கள் அடித்து, மூன்று விக்கெட் வித்தியாசத்தில் போராடி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.