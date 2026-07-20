மாநில பூப்பந்து போட்டி: ஈரோடு அணி சாம்பியன்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:39 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
திருவொற்றியூர்:மாநில அளவிலான பூப்பந்து போட்டியில், ஈரோடு சவட்டுபாளையம் அணி, ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
மாநில பூப்பந்தாட்ட கழகம் - திருவள்ளூர் மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட கழகம் சார்பில், ஆலிஸ் வேதமாணிக்கம் சீனியர் ஆடவர் மாநில அளவிலான, பூப்பந்தாட்ட போட்டிகள், 18, 19 ஆகிய தேதிகளில், திருவொற்றியூர் பூந்தோட்ட வளாகத்தில் நடந்தன.
இதில், மாநிலம் முழுதும் இருந்து, 17 அணிகளை சேர்ந்த, 200 க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பங்கேற்றனர். இறுதி போட்டி நேற்று முன்தினம் இரவு நடந்தது.
இதில், ஈரோடு சவட்டுபாளையம் அணியுடன், சென்னையை சேர்ந்த பி.எம்.எம்., அணி மோதியது.
மூன்று போட்டிகளில், ஈரோடு சவட்டுப்பாளையம் அணி, இரண்டு போட்டிகளில் வென்று, ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. சென்னை - பி.எம்.எம்., அணி, இரண்டாமிடம் பிடித்தது.
திண்டுக்கல் - ஏ.ஆர். ஹாஸ்பிட்டல் அணி, செங்கல்பட்டு - ஜெ.ஜெ.பாய்ஸ் அணி, திருவொற்றியூர் பூப்பந்தாட்ட கழக அணி, முறையே அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்தன.
வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு, தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சங்கர், ரொக்கப் பரிசு மற்றும் சுழற்கோப்பையை வழங்கி கவுரவித்தார்.