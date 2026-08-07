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நீங்கள் கிரிக்கெட் வீரரா? ஆக., 9ல் தேர்வு முகாம்

நீங்கள் கிரிக்கெட் வீரரா? ஆக., 9ல் தேர்வு முகாம்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM

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சென்னை: திருவள்ளூர் மாவட்ட அணிக்கான கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கான தேர்வு முகாம், ஆவடியில் வரும் 9ம் தேதி நடக்கிறது.

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், மாநில அளவில் 23 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி நடக்க உள்ளது.

இப்போட்டியில் பங்கேற்கும் திருவள்ளூர் மாவட்ட அணிக்கான வீரர்கள் தேர்வு முகாம், வரும் 9-ம் தேதி காலை 7:30 மணிக்கு, ஆவடி, ஓ.சி.எப்., கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடக்கிறது.

இதில், 2003 செப்., 1ம் தேதி அல்லது அதற்கு பின் பிறந்த வீரர்கள் பங்கேற்கலாம். விண்ணப்ப படிவத்தை திருவள்ளூர் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்க இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் மற்றும் ஆவணங்களை நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

திருவள்ளூர் மாவட்ட எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் மட்டுமே, தேர்வில் பங்கேற்க முடியும் என, திருவள்ளூர் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

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