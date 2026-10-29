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ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர் – தேசிய கூடைப்பந்து தமிழக அணி வெற்றி
ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர் – தேசிய கூடைப்பந்து தமிழக அணி வெற்றி
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
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சென்னை: மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், புனேவில் நடந்து வரும் இருபாலருக்கான 41-வது தேசிய யூத் கூடைப்பந்து மகளிர் ‘பி’ பிரிவு போட்டியில் இன்று (அக்.,28), தமிழக அணி 73 – 32 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் டில்லியை எளிதில் வீழ்த்தி, அபார வெற்றி பெற்றது.
மற்றொரு ‘பி’ பிரிவு போட்டியில் 81 – 74 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தெலுங்கானாவை வீழ்த்தி, தமிழக அணி அசத்தியது.
ஆடவர் ‘ஏ’ பிரிவில் தமிழக அணி, 98 – 67 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பஞ்சாப்பை வீழ்த்தியது.