தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர் – தேசிய கூடைப்பந்து தமிழக அணி வெற்றி

ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர் – தேசிய கூடைப்பந்து தமிழக அணி வெற்றி

ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர் – தேசிய கூடைப்பந்து தமிழக அணி வெற்றி

ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், புனேவில் நடந்து வரும் இருபாலருக்கான 41-வது தேசிய யூத் கூடைப்பந்து மகளிர் ‘பி’ பிரிவு போட்டியில் இன்று (அக்.,28), தமிழக அணி 73 – 32 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் டில்லியை எளிதில் வீழ்த்தி, அபார வெற்றி பெற்றது.

மற்றொரு ‘பி’ பிரிவு போட்டியில் 81 – 74 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தெலுங்கானாவை வீழ்த்தி, தமிழக அணி அசத்தியது.

ஆடவர் ‘ஏ’ பிரிவில் தமிழக அணி, 98 – 67 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பஞ்சாப்பை வீழ்த்தியது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us