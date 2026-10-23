/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தேசிய சிலம்பப் போட்டியில் தமிழக மாணவர்கள் அசத்தல்
UPDATED : செப் 29, 2026 03:56 PM
ADDED : செப் 29, 2026 03:41 PM
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சென்னை: கேரளாவில் நடந்த தேசய சிலம்பம் போட்டியில், தமிழக வீரர்கள், 10 தங்கம், நான்கு வெள்ளி என, 14 பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளனர்.
கேரள மாநிலம், மூணாரில், 30வது தேசிய சிலம்பப் போட்டி நடந்தது. தேசிய அளவிலான இப்போட்டியில் தமிழகம் உட்பட, 12 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர்.
இதில், தமிழகத்தின் 'சீரும் சிலம்பம் பாரம்பரிய விளையாட்டு கழகம் இந்தியா' சார்பில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் பல்வேறு பிரிவுகளில் திறமையை வெளிப்படுத்தி, 10 தங்கம், நான்கு வெள்ளி என, 14 பதக்கங்களை கைப்பற்றினர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு, பயிற்சி அளித்த சந்திர வர்மா, உதயகுமார் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.