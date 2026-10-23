வேந்தர் கோப்பை கிரிக்கெட்: 3 பள்ளி அரையிறுதிக்கு தகுதி
வேந்தர் கோப்பை கிரிக்கெட்: 3 பள்ளி அரையிறுதிக்கு தகுதி
UPDATED : செப் 30, 2026 03:52 PM
ADDED : செப் 30, 2026 03:41 PM
சென்னை: வேந்தர் கோப்பைக்கான 'யு - 16' கிரிக்கெட் போட்டியில் ஒமேகா, டான் போஸ்கோ, செயின்ட் ஜான்ஸ் பள்ளி அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின.
விநாயகா மிஷன் நிகர்நிலை பல்கலை சார்பில், வேந்தர் கோப்பைக்கான 'யு - 16' கிரிக்கெட் போட்டிகள், செங்கல்பட்டு, பையனுாரில் நடந்து வருகின்றன. இதில், பல்வேறு பள்ளி அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
நேற்று நடந்த 'ஏ' பிரிவு போட்டியில், காஞ்சிபுரம் வேலம்மாள் பள்ளி அணி, 20.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 82 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து களமிறங்கிய எழும்பூர் டான்போஸ்கோ அணி, 6 ஓவர்களில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து, 86 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்று, 'ஏ' பிரிவில் இருந்து நேரடியாக அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.
'பி' பிரிவில், மேடவாக்கம் செயின்ட் ஜான்ஸ் பள்ளி அணி, சாரதா பள்ளி அணியை 123 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. 'சி' பிரிவில் நடந்த ஆட்டத்தில், ஒமேகா பள்ளி அணி, செயின்ட் மைக்கேல்ஸ் அணியை 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.