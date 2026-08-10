/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ டிவிஷன் கிரிக்கெட் மழையால் பாதிப்பு
UPDATED : ஆக 09, 2026 04:30 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:21 PM
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சென்னை: தமிழக கிரிக்கெட் சங்கமான டி.என்.சி.ஏ., சார்பில், நேற்று நடக்க இருந்த டிவிஷன் கிரிக்கெட் போட்டிகள், மழையால் பாதிக்கப்பட்டதை அடுத்து ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
தமிழக கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் லோயர் டிவிஷன் லீக் கிரிக்கெட் போட்டிகள், சென்னையில் பல்வேறு மைதானங்களில் நடக்கின்றன.
தொடர் மழை காரணமான, நேற்று நடக்க இருந்த அனைத்து போட்டிகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. மைதானங்களில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்ததால், வீரர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் வைத்து போட்டிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. ஒத்திவைக்கப்பட்ட போட்டிகளுக்கான மாற்று தேதி, பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என, டி.என்.சி.ஏ., தெரிவித்துள்ளது.