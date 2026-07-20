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'பெனால்டி ஷூட் -- அவுட்' போட்டி: எம்.ஓ.பி., மாணவியர் 'சாம்பியன்'
'பெனால்டி ஷூட் -- அவுட்' போட்டி: எம்.ஓ.பி., மாணவியர் 'சாம்பியன்'
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:28 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
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சென்னை: 'பெனால்டி ஷூட் - அவுட்' போட்டியில், எம்.ஓ.பி., வைஷ்ணவா கல்லுாரி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
உலக கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டியை முன்னிட்டு, அயனாவரம், ஐ.சி.எப்., மைதானத்தில் 'கேஸ்பா' பெனால்டி ஷூட் - அவுட் போட்டி ஜூலை நடந்தது.
இதில் தமிழக காவல் துறை, எஸ்.டி.ஏ.டி., எக்ஸலன்ஸ், அமெட் பல்கலை உள்ளிட்ட ஒன்பது முன்னணி அணிகள் பங்கேற்றன.
இறுதிச் சுற்றில், எம்.ஓ.பி., வைஷ்ணவா மகளிர் கல்லுாரி மற்றும் கோல்டன் ஸ்டிரைக் அணிகள் மோதின. தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எம்.ஓ.பி., வைஷ்ணவா அணி, 4- - 2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, கோப்பையை வென்றது.
இரண்டாமிடத்தை கோல்டன் ஸ்டிரைக், மூன்றாம் இடத்தை தமிழக காவல் துறை ஒயிட் அணிகள் கைப்பற்றின.