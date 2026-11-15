வாசிப்பில் 45 நிமிடங்கள் மூழ்கிய 1,427 மாணவர்கள் ‘ஸ்பிரிபீல்டு’ மெட்ரிக்பள்ளியின் வித்தியாசமான முயற்சி: தினமலர் ‘பட்டம்’ இதழை ஆர்வத்துடன் வாசித்த மாணவர்கள்
வாசிப்பில் 45 நிமிடங்கள் மூழ்கிய 1,427 மாணவர்கள் ‘ஸ்பிரிபீல்டு’ மெட்ரிக்பள்ளியின் வித்தியாசமான முயற்சி: தினமலர் ‘பட்டம்’ இதழை ஆர்வத்துடன் வாசித்த மாணவர்கள்
ADDED : நவ 13, 2026 05:18 PM
சென்னை: பள்ளி மாணவ – மாணவியரிடம் வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், கே.கே.நகரில் உள்ள ஸ்பிரிபீல்டு மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்று (நவ.,13) நடந்த, மாபெரும் வாசிப்பு நிகழ்வில், 45 நிமிடங்களில், மாணவ – மாணவியர் உட்பட 1,427 பேர், நாளிதழ் மற்றும் புத்தக வாசிப்பில் முழ்கினர். நிகழ்வில், ‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழை மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் வாசித்தனர்.
குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, கே.கே.நகரில் உள்ள ஸ்பிரிபீல்டு மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில், ‘ஒரே நேரத்தில் அதிகமான பள்ளி மாணவர்கள் நாளிதழ் வாசித்தல்’ என்ற தலைப்பில், மாபெரும் கூட்டு வாசிப்பு நிகழ்வு இன்று நடந்தது.
இந்நிகழ்வில், மழலையர் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை படிக்கும், 1,295 மாணவ– மாணவியர் பங்கேற்றனர். இவர்களுடன் பெற்றோர் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் 62 பேர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் 70 பேர் என, 1,427 பேர் ஒரே நேரத்தில் வாசிக்கும் சாதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.
இன்று காலை 9:00 மணிக்கு தொடங்கிய வாசிப்பு நிகழ்வு, 45 நிமிடங்கள் நடந்தது. முதலில், ‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ் மாணவர்களின் கைகளுக்குச் சென்றது. அதில் இடம்பெற்றிருந்த செய்திகள், தகவல்கள், படங்கள் ஆகியவற்றை ஆர்வத்துடன் வாசித்தனர்.
தொடர்ந்து ஆங்கில நுால்கள் மற்றும் புத்தகங்களை வாசித்து நிகழ்வை நிறைவு செய்தனர்.
வழக்கமாக நண்பர்களுடன் பேசிக் கொண்டும், மொபைல் போன்களில் நேரத்தைச் செலவிட்டும் பழகிய மாணவர்களுக்கு, இந்த 45 நிமிடங்கள் முற்றிலும் மாறுபட்ட அனுபவமாக அமைந்தது.
ஒரே நேரத்தில் பலரும் வாசிப்பில் ஈடுபட்டதால், பள்ளி வளாகமே வாசிப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் இடமாக மாறியது.
இச்சாதனை முயற்சியை, ‘இந்தியா புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ்’ நடுவர் அருண்குமார் பார்வையிட்டு, விதிமுறைகளின்படி ஆய்வு செய்து மதிப்பீடு செய்தார்.