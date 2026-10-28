நிர்மலா சீதாராமனுடன் இலங்கை தமிழ் எம்.பி.,க்கள் சந்திப்பு
நிர்மலா சீதாராமனுடன் இலங்கை தமிழ் எம்.பி.,க்கள் சந்திப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 10:41 PM
சென்னை: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை, டில்லியில் இன்று (அக்.,28), இலங்கை தமிழ் எம்.பி.,க்கள் சந்தித்து பேசினர்.
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சியைச் சேர்ந்த, அந்நாட்டு எம்.பி.,க்கள் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம், இளையதம்பி ஸ்ரீநாத் ஆகியோர், இந்தியா வந்துள்ளனர். சமீபத்தில், தமிழகத்தில் பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்துப் பேசினர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக டில்லி சென்றுள்ள அவர்கள், இன்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்துப் பேசினர். அப்போது, பா.ஜ., தேசியச் செயலர் ம.வெங்கடேசன், ஆஸ்திரேலியா தமிழ் காங்கிரஸ் தலைவர் கிருஷ்ணபிள்ளை இளங்கோ, முன்னாள் தலைவர் மனோகரன் மாணிக்கவிநாயகம், அமெரிக்கத் தமிழர் அமைப்புக் குழுவைச் சேர்ந்த லவன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
இது குறித்து, வெங்கடேசன் கூறியதாவது:
இலங்கை தமிழர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்னைகள், அதற்கு இந்திய அரசு செய்ய வேண்டிய உதவிகள் குறித்து கலந்துரையாடினோம். இலங்கையில் வாழும் ஹிந்து தமிழ் சமூகத்தின் நலன், அவர்களின் வாழ்வாதாரம், அரசியல், உரிமைகள், பண்பாடு தொடர்புடைய முக்கியமான விவகாரங்கள் குறித்து, நிர்மலா சீதாராமனிடம் எடுத்துக் கூறினர்.
இலங்கைத் தமிழர் நலனுக்காக இதுவரை மோடி அரசு செய்த உதவிகள், மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை, அமைச்சர் எடுத்துரைத்தார். தேவைப்படும் உதவிகளை செய்து தருவதாக கூறினார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.