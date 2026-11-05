ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பள்ளி மாணவர்கள் சர்வதேச விண்வெளி போட்டியில் சாதனை
ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பள்ளி மாணவர்கள் சர்வதேச விண்வெளி போட்டியில் சாதனை
UPDATED : நவ 04, 2026 07:42 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:37 PM
சென்னை: ரஷ்யாவில் நடந்த சர்வதேச விண்வெளி போட்டியில், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா குழும பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில், ‘ஆர்பிடா – 2026’ எனும், சர்வதேச விண்வெளி போட்டி நடந்தது. இதில், இந்தியா சார்பில், அம்பத்துார் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா குழும பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மணிகண்டன், லவண் கிஷோர், மெய்யமுதன், மாணவி ரிதா பாத்திமா ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
தங்களின் ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான ஆய்வுக் கட்டுரைகளை தயாரித்து, சர்வதேச அரங்கில் அவற்றை விளக்கி, நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ந்தனர். மேலும், செயற்கைகோள் தொடர்பான திட்டப்பணிகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தனர்.
சர்வதேச போட்டிகளை நிறைவு செய்து, நேற்று முன்தினம் சென்னை திரும்பிய மாணவ – மாணவியரை, பள்ளி தாளாளர் மற்றும் நிர்வாகிகள் வரவேற்று, பாராட்டினர்.