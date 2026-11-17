ADDED : நவ 16, 2026 03:56 PM
சென்னை: மாநில ஆண்கள் கபடி போட்டியில், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி, தங்கப்பதக்கம் வென்று, ‘சாம்பியன்’ பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
சேலம் மாவட்டம் சீலையம்பட்டியில், மாநில அளவிலான ஆண்கள் ஓபன் கபடி போட்டி, கடந்த 13ல் தொடங்கி, நேற்று (நவ.,15) இரவு நிறைவடைந்தது. இதில், 16 அணிகள் பங்கேற்று திறமையை வெளிப்படுத்தின.
காலிறுதி போட்டியில், கட்டக்குடி கபடி கிளப் அணியை 30 – 22 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வீழ்த்திய எஸ்.ஆர்.எம்., அணி, அரையிறுதியில் சென்னை விநாயகா மிஷன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை அணியை 37 – 24 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தோற்கடித்தது.
இறுதி போட்டியில், பிரிஸ்ட் பல்கலை அணியை எதிர்கொண்ட எஸ்.ஆர்.எம்., வீரர்கள், தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். முடிவில், 32 – 24 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று, தங்கப்பதக்கத்துடன் சாம்பியன் பட்டத்தையும் தட்டிச்சென்றனர்.
இரண்டாம் இடத்தை பிரிஸ்ட் பல்கலையும், மூன்றாம் இடத்தை விநாயகா மிஷன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை அணியும் பிடித்தன.