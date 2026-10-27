அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி ஸ்டாலின் கண்டனம்

UPDATED : அக் 26, 2026 09:12 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:09 PM
'அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு, முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்' என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த விசாரணைக்கு, முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வந்த மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு இருப்பதன் வாயிலாக, சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கின் அவலட்சணத்தையும், அழுகிக் கொண்டிருக்கும் நிர்வாகச் சீர்கேட்டையும் சில நாட்களுக்கு மறைத்து, மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பி விடலாம் என, ஆளும் அரசு நினைக்கிறது.
மகேஷ் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை சட்டப்படி எதிர்கொள்வார். அதேசமயம், இதுபோன்ற கைது நடவடிக்கைகளால், மக்களின் கோபத்தைத் திசை திருப்பித் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கும், த.வெ.க. அரசின் எண்ணம் நிச்சயம் ஈடேறாது. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோடு கைது செய்யப்பட்டதை கண்டிக்கிறேன்.
இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.