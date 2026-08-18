மாநில பால் பேட்மின்டன் எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அபாரம்
மாநில பால் பேட்மின்டன் எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அபாரம்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
சென்னை, ஆக. 15–
மாநில பால் பேட்மின்டன் போட்டியில், இருபாலரிலும் சென்னை எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது.
சென்னை, நந்தனத்தில் உள்ள ஒய்.எம்.சி.ஏ., உடற்கல்வி கல்லுாரி சார்பில், ஆண்டுதோறும் பக் நினைவு கோப்பைக்கான விளையாட்டு திருவிழா, கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்து வருகிறது.
இதில், தமிழகம் முழுதும் இருந்து, பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இதில், ஆடவருக்கான பால் பேட்மின்டன் போட்டியில், அரையிறுதியில் சென்னை எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி ஜேப்பியார் அணியை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதிப் பெற்றது. இறுதிப் போட்டியில் எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி, சென்னை எஸ்.ஆர்.எம்., கலை மற்றும் அறிவியல் அணியை எதிர்த்து போட்டியிட்டது. விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி 35 – 29, 33 – 35, 35 – 23 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தங்கப் பதக்கம் வென்றது.
அதேபோல மகளிர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலை அணி, திருவண்ணாமலையின் ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் உடற்கல்விக் கல்லுாரி அணியை எதிர்த்து மோதியது. இதில் அசத்திய சென்னை எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி 35 – 23, 35 – 31 என்ற நேர் செட்டில் எதிர் அணியை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.