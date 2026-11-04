திருப்போரூர் செங்கண்மாலீஸ்வரர் கோவில் நிலத்தை மீட்க நடவடிக்கை
திருப்போரூர் செங்கண்மாலீஸ்வரர் கோவில் நிலத்தை மீட்க நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:36 PM
சென்னை: திருப்போரூர் செங்கண்மாலீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 2.30 ஏக்கர் குத்தகை நிலத்தை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து அதன் அறிக்கை:
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூரில் செங்கண்மாலீஸ்வரர் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்த நம்பிராஜ் என்பவர், ஒப்பந்த நிபந்தனைகளை மீறி, கோவில் நிர்வாகத்தின் அனுமதியின்றி, 50க்கும் மேற்பட்ட கடைகளை கட்டியுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
மேலும், அந்த கடைகளை சட்டவிரோதமாக உள்வாடகைக்கு விட்டுள்ளதாகவும், துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவிலின் நலனுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்ததை தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் அமைச்சர் ரமேஷின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட குத்தகைதாரரின் குத்தகையை ரத்து செய்து, நிலத்தை கோவில் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்குமாறு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் அடுத்தகட்டமாக, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கூடுதல் கமிஷனர் ரத்னா தலைமையில், நில அளவையர்களை கொண்டு, கோவிலுக்கு சொந்தமான 2.30 ஏக்கர் நிலம் முழுமையாக அளவீடு செய்யப்படும்.
நிலத்தின் எல்லைகளை துல்லியமாக கண்டறிந்து, கோவில் நிலத்தை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.