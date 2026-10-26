ராஜலட்சுமி தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில் ‘எஸ்.டி.ஜி., கொலு’ கோலாகலம்
ராஜலட்சுமி தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில் ‘எஸ்.டி.ஜி., கொலு’ கோலாகலம்
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 05:24 PM
சென்னை: ராஜலட்சுமி தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில், எஸ்.டி.ஜி., கொலு கொண்டாட்டம் கோலாகலமாக தொடங்கப்பட்டது.
நவராத்திரியை முன்னிட்டு, சென்னை, செம்பரம்பாக்கத்தில் உள்ள ராஜலட்சுமி தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில், ‘எஸ்.டி.ஜி., கொலு’ கொண்டாட்டம், நேற்று முன்தினம் தொடங்கப்பட்டது.
கொலு பாரம்பரியத்தையும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின், நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி எனும் எஸ்.டி.ஜி., இலக்குகளையும் இணைக்கும் வகையில், இந்த கொலு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தமிழக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை, த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த அமைச்சர் ராஜிவ், கொலு நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தார். ராஜலட்சுமி கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் தங்கம் மேகநாதன் தலைமை வகித்தார்.
நிலைத்தன்மை, பண்பாடு மற்றும் சமூக பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றை கொண்டாடும் வகையில், இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
ராஜலட்சுமி தொழில்நுட்ப கல்லுாரி மாணவர்கள், 17 நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளின் கீழ், தங்கள் புதுமையான படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தினர்.
மேலும், பள்ளி மாணவ – மாணவியரும், இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று, தங்கள் திட்டங்களை காட்சிப்படுத்தினர். அவற்றை, அமைச்சர் ராஜிவ் பார்வையிட்டு, மாணவ – மாணவியரை பாராட்டினர்.
இந்த நிகழ்வில், ராஜலட்சுமி கல்வி நிறுவனங்களின் துணை தலைவர் டாக்டர் ஹரி சங்கர் மேகநாதன் பங்கேற்றார்.