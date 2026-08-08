காசிமேடு சந்தையில் சுற்றித்திரியும் தெருநாய்கள் விரட்டி கடிப்பதால் மீன் வாங்க வருவோர் பீதி
காசிமேடு சந்தையில் சுற்றித்திரியும் தெருநாய்கள் விரட்டி கடிப்பதால் மீன் வாங்க வருவோர் பீதி
ADDED : ஆக 08, 2026 12:51 AM
காசிமேடு: காசிமேடு மீன்பிடி சந்தை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கூட்டமாக சுற்றித்திரியும் தெருநாய்கள், விரட்டி கடிப்பதால், மீன் வாங்க வரும் மக்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு, தினமும் அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், மீன் வாங்க வருகின்றனர். இங்கு, ஞாயிறு மற்றும் தொடர் விடுமுறை காலங்களில், மக்கள் கூட்டம் அலைமோதும்.
இந்நிலையில், காசிமேடு மீன்பிடி சந்தை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், ஏராளமான தெரு நாய்கள் சுற்றித்திரிகின்றன.
சில நாய்கள் ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மீன்கள் வாங்கி வருபவர்களை விரட்டி கடிக்க பாய்கின்றன.
திருவொற்றியூர், சுங்கச்சாவடி - பாரதியார் நகர் வரையிலான எண்ணுார் விரைவு சாலையின் அணுகு சாலையில் முகாமிட்டிருக்கும் தெருநாய்கள், அதிகாலை 1:00 - 4:00 மணி வரை, விரைவு சாலையில் வேகமாக செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளை கடிக்க பாய்கின்றன.
இதனால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து படுகாயம் அடைகின்றனர்.
மேலும், திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலையின் காலடிப்பேட்டை, பெரியார் நகர், அஜாக்ஸ், பாரத் நகரிலும் கூட்டமாக முகாமிட்டிருக்கும் தெருநாய்கள், வாகன ஓட்டிகளை அச்சுறுத்தி வருகின்றன.
மேற்கு பகுதியான கலைஞர் நகர், சரஸ்வதி நகர், காட்டுபொன்னியம்மன், ஜோதி நகர் சுற்றுவட்டாரத்தில் சுற்றித்திரியும் ரேபிஸ் நோய்க்கு ஆளான நாய்களால், அப்பகுதி மக்கள் மரண பீதியில் பயணிக்கின்றனர். தினமும் நாய்க்கடிக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள், காசிமேடில் சுற்றித்திரியும் நாய்களை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.