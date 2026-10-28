மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை முயற்சி தென்னை மரத்தால் உயிர் பிழைத்த மாணவி
மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை முயற்சி தென்னை மரத்தால் உயிர் பிழைத்த மாணவி
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:25 PM
செம்மஞ்சேரி: தனியார் கல்லுாரியில் தேர்வு எழுதி கொண்டிருந்த மாணவி, திடீரென தற்கொலைக்கு முயன்று மாடியில் இருந்து குதித்தார். தென்னை மரத்தில் சிக்கியதால், லேசான காயத்துடன் உயிர் பிழைத்தார்.
கொடுங்கையூரை சேர்ந்த, 18 வயது பெண், ஓ.எம்.ஆர்., செம்மஞ்சேரியில் உள்ள (செயின்ட் ஜோசப்) தனியார் கல்லுாரியில் பி.டெக்., முதலாம் ஆண்டு படிக்கிறார்.
இவருக்கு படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமை, தேர்வு பயம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. நேற்று, கல்லுாரி இரண்டாம் மாடியில் தேர்வு நடந்தது.
திடீரென கழிப்பறை செல்வதாக கூறி, அறையில் இருந்து வெளியேறிய மாணவி, தற்கொலை செய்யும் நோக்கத்தில் மாடியில் இருந்து குதித்தார்.
கீழே நடப்பட்டிருந்த உயரம் குறைவான தென்னை மரத்தில் மாணவி சிக்கியதால், தரையில் விழவில்லை. இதனால் லேசான காயத்துடன் உயிர் பிழைத்தார்.
தரையில் விழுந்திருந்தால், உயிர் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். அவர் பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. மாணவிக்கு, மனநல ஆலோசனை வழங்க வேண்டும் என, மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியது.
செம்மஞ்சேரி போலீசார், தற்கொலை முயற்சிக்கு வேறு ஏதும் காரணம் இருக்குமோ என, விசாரிக்கின்றனர்.