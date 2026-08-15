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அரசு பள்ளியில் மாணவர் அடித்துக்கொலை திருவொற்றியூரில் கொடூரம்

அரசு பள்ளியில் மாணவர் அடித்துக்கொலை திருவொற்றியூரில் கொடூரம்

ADDED : ஆக 14, 2026 09:22 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 09:22 PM

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சென்னை: திருவொற்றியூர் அரசு பள்ளியில், பிளஸ் 2 மாணவர் தனுஷ், 16, அதே பள்ளியில் படிக்கும் பிளஸ் 1 மற்றும் 10ம் வகுப்பு மாணவர்களால் அடித்துக் கொல்லப்பட்டார்.

சென்னை திருவொற்றியூர் காலடிப்பேட்டை, வசந்தம் நகரைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி வெங்கடேசன். இவரது மகன் தனுஷ், 16, திருவொற்றியூர் அஜாக்ஸ் பஸ் நிலையம் அருகே உள்ள, ஜெய்கோபால் கரோடியா அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்தார்.

நேற்று மாலை பள்ளி முடிந்து, நண்பர்களுடன் வெளியே வந்த அவர், அருகேயுள்ள பஸ் நிலையத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, 20 பேர் கும்பல் தனுஷை அடித்து இழுத்துச் சென்றது. பஸ் நிலையத்தின் பின்புறம் உள்ள காலி மைதானத்தில் வைத்து, அவரை சரமாரியாக தாக்கி தப்பியது.

தாக்குதலில் நிலைகுலைந்த தனுஷ், பேச்சு மூச்சின்றி கிடந்தார். தகவலறிந்து வந்த திருவொற்றியூர் போலீசார், அவரை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். பரிசோதித்த டாக்டர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.

இதனால், திருவொற்றியூர் அஜாக்ஸ் பஸ் நிலைய பகுதியில் பதற்றம் ஏற்பட்டது. வண்ணாரப்பேட்டை துணை கமிஷனர் பாஸ்கரன் தலைமையிலான போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

விசாரணை நடத்திய போலீசார் கூறியதாவது:

ஜெய்கோபால் கரோடியா அரசு பள்ளியில் பிளஸ் 1 படிக்கும் தனுஷ்குமார், 16. இவருக்கும், உயிரிழந்த தனுஷின் நண்பரான ஜெய்கேஷ் என்பவருக்கும் இடையே, ‘யார் சீனியர்’ என்பதில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்கள் இருவரையும் அழைத்து கண்டித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், முன்விரோதம் காரணமாக தனுஷ்குமார், தன்னுடன் 10ம் வகுப்பு படித்து தேர்வில் தோல்வியடைந்த முன்னாள் மாணவர்கள் 20 பேருடன், ஜெய்கேஷை தாக்குவதற்காக பள்ளிக்கு வெளியே காத்திருந்துள்ளார்.

ஆனால், ஜெய்கேஷ் பள்ளிக்கு வரவில்லை. எனவே, அவரது நெருங்கிய நண்பரான தனுஷ் வெளியே வந்த போது, அவரை இழுத்துச் சென்று கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தி உள்ளனர். இதில், அவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

இவ்வாறு போலீசார் கூறினர். தலைமறைவாக உள்ள தனுஷ்குமார் உள்ளிட்ட 20 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

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