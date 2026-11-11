வீட்டில் தீ மாணவருக்கு மூச்சுத்திணறல்

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ADDED : நவ 06, 2026 05:47 PM
சென்னை: எழும்பூரில், அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாக, வீட்டில் இருந்த பல் மருத்துவ மாணவருக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
எழும்பூரில் உள்ள, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில், நேற்று (நவ.,5) இரவு, திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. எழும்பூர் தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து சென்று, தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
அப்போது, ரவிசங்கர், 45, என்பவர் வசித்து வரும் வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாக, அவரது மகனும் பல் மருத்துவ மாணவருமான லலித் யஷ்வந்த், 20, என்பவருக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு, உயிருக்கு போராடுவது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மாணவரை வீட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். அங்கு அவருக்கு, தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. எழும்பூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.