‘கட்கா’ தேசிய தற்காப்பு கலை போட்டியில் வெள்ளி பதக்கம்: எண்ணுார் மாணவி அசத்தல்
‘கட்கா’ தேசிய தற்காப்பு கலை போட்டியில் வெள்ளி பதக்கம்: எண்ணுார் மாணவி அசத்தல்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:05 PM
எண்ணுார்: மரக்குச்சிகள் மற்றும் கேடயம் பயன்படுத்தி விளையாடப்படும் ‘கட்கா’ எனும் தற்காப்பு கலை போட்டியில், தேசிய அளவில் பங்கேற்ற எண்ணுாரைச் சேர்ந்த புவனப்ரியா, 16, என்ற மாணவி, வெள்ளி பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
‘ஸ்கூல் கேம்ஸ் பெடரேசன் ஆப் இந்தியா’ சார்பில், தேசிய அளவிலான கட்கா போட்டி, புதுடில்லி ஐ.என்.ஏ., காலனி, தியாக்ராஜ் மைதானத்தில் நடந்தது.
இதில், தமிழகம் சார்பில், 17 வயதிற்குட்பட்ட பெண்கள் பிரிவில், எண்ணுார் வீரத்தமிழர் பர்மா சிலம்ப கலைக்கூடத்தில் பயிற்சி பெறும், அரசு பள்ளி 10ம் வகுப்பு மாணவி புவனபிரியா பங்கேற்றார்.
இறுதி போட்டியில் டில்லி மாணவியுடன் மோதினர். கடும் போட்டியை ஏற்படுத்திய போதும், 56 – 42 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் இரண்டாவது இடத்தை பெற்று, வெள்ளி பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.
பதக்கம் வென்ற மாணவியை, பயிற்சியாளர்கள் உசேன், ஜீவன், திவாகர், ரித்திகா மற்றும் ஊர் மக்கள் பாராட்டினர். கட்கா போட்டியில், தமிழகத்திற்கு கிடைத்த முதல் பதக்கம் இது என்றும், அவர்கள் கூறினர்.