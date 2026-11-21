ADDED : நவ 21, 2026 07:13 PM
உள்ளகரம்: உள்ளகரம் பகுதியில், மோதுவது போல் பைக் சென்றதால் ஏற்பட்ட தகராறில், இருதரப்பு கல்லுாரி மாணவர்கள் இடையே அடிதடி ஏற்பட்டது. இதில் இரு மாணவர்கள், சத்தமான நாட்டு பட்டாசுகளை வீசியதால், மக்கள் பீதியடைந்தனர்.
பெருங்குடி அருகே, உள்ளகரத்தைச் சேர்ந்த கல்லுாரி மாணவர்கள் இருவர், நேற்று (நவ.,20) இரவு 11:30 மணிக்கு, அதே பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, எதிரே மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த கல்லுாரி மாணவர்கள் இரண்டு பேர், இவர்களை இடிப்பது போல் சென்றுள்ளனர். இதனால், இருதரப்புக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
இதில் உள்ளகரம் மாணவர்கள், எதிர் தரப்பு மாணவர்களை தாக்கிவிட்டு, அருகிலுள்ள பிரியாணி கடைக்கு சாப்பிடச் சென்றனர்.
தாக்கப்பட்ட மாணவர்கள், வீட்டில் இருந்த நாட்டு பட்டாசுகளை எடுத்து வந்து, திரியை கொளுத்தி, அந்த கடை முன் வீசினர்.
பலத்த சத்தத்துடன் பட்டாசு வெடித்ததால், மக்கள் பீதியடைந்தனர். தகவலறிந்து வந்த மடிப்பாக்கம் போலீசார், நான்கு மாணவர்களை பிடித்து, காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.