சாலையில் திடீர் பள்ளம் வேளச்சேரியில் நெரிசல்

ADDED : நவ 01, 2026 06:50 PM
வேளச்சேரி: குடிநீர் குழாய் சேதமடைந்து சாலை உள்வாங்கியதால், வேளச்சேரி பிரதான சாலையில் இன்று (நவ.,1) போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
கிண்டி, சைதாப்பேட்டையில் இருந்து வேளச்சேரி செல்லும் 60 அடி அகல பிரதான சாலையில், ராஜ்பவன் கால்வாய் அருகே இன்று காலை 8:00 மணிக்கு, 7 அடி ஆழம், 2 அடி அகலத்தில் சாலை உள்வாங்கி பள்ளம் ஏற்பட்டது. அசம்பாவிதத்தை தவிர்க்க பொதுமக்கள் தடுப்புகள் அமைத்து வாகனங்களை தடுத்தனர்.
இதனால் ஏற்பட்ட நெரிசலை சரிசெய்ய, கிண்டி போக்குவரத்து போலீசார் சாலை மையத் தடுப்பை அகற்றி, எதிர்புற சாலையை இருவழிப் பாதையாக மாற்றினர்.
40 ஆண்டு பழமை
கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ், ஐந்து பர்லாங் சாலை, கன்னிகாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் 150 மி.மீ., விட்டமுள்ள குழாய், 40 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானது. அழுத்தம் காரணமாக குழாயில் விரிசல் ஏற்பட்டு நீர்க்கசிவு உண்டானதால் சாலை உள்வாங்கியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, குடிநீர் வாரியத்தினர் சேதமடைந்த குழாயை அகற்றி, 18 அடி நீளமுள்ள புதிய குழாயை பதித்தனர். இப்பணி இரவு வரை நீடித்தது. ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் வாகனப் போக்குவரத்து குறைவாக இருந்தாலும், இரவு வரை வாகனங்கள் மெதுவாக ஊர்ந்து சென்றன.