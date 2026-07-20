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﻿ காவலர் குடியிருப்பில் ஏட்டு துாக்கிட்டு தற்கொலை

﻿ காவலர் குடியிருப்பில் ஏட்டு துாக்கிட்டு தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:22 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:22 AM

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சென்னை: உடல்நலக் குறைவால் மருத்துவ விடுப்பில் இருந்த போலீஸ் ஏட்டு, வீட்டில் தற்கொலை செய்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராஜபாண்டி, 45, சென்னை பாண்டி பஜார் காவல் நிலையத்தில் குற்றப்பிரிவு தலைமை காவலராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

குடும்பத்தினருடன் ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில், 'கொச்சின் ஹவுஸ்' எனும் காவலர் குடியிருப்பில் வசித்து வந்தார்.

உடல் நலக்குறைவு காரணமாக, பிப்., 7ம் தேதியில் இருந்து மருத்துவ விடுப்பில் இருந்து உள்ளார். இதற்கான மருத்துவ அறிக்கையை, உயர் அதிகாரிகளிடம் அவர் சமர்ப்பிக்க வில்லை.

மருத்துவ அறிக்கையை தந்தால் மட்டுமே அவரால் பணியில் தொடர முடியும். ஆனால் அவர் அறிக்கை தராமல், மீண்டும் பணியில் சேர்க்கக்கோரி, அதிகாரிகளிடம் தொடர்ந்து மனு அளித்து வந்தார்.

இந்நிலையில் வீட்டு அறையில், மின்விசிறியில் கயிற்றால் துாக்கிட்டு ராஜபாண்டி தற்கொலை செய்து கொண்டார். ஆயிரம்விளக்கு போலீசார், உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ஓமந்துாரார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.

ராஜபாண்டிக்கு இரண்டு மகள்கள் மற்றும் ஒரு மகன் உள்ளனர்.

நுரையீரல் பாதித்த காவலர் உயிரிழப்பு

விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் தனசேகர், 32. போலீஸ்காரரான இவர், நந்தம்பாக்கத்தில் தங்கி, பரங்கிமலை ஆயுதப்படையில் மோட்டார் வாகன பிரிவில் பணிபுரிந்தார். மனைவி, இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர். நுரையீரல் பாதிப்பிற்கு தனசேகர் இரு மாதங்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, உடல்நிலை மிகவும் மோசமானது. கிண்டி அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட சில மணி நேரத்தில், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். கிண்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.



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