‘சன்னி டைமண்ட்ஸ்’ பிரத்யேக ஷோரூம் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் திறப்பு
‘சன்னி டைமண்ட்ஸ்’ பிரத்யேக ஷோரூம் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் திறப்பு
ADDED : அக் 31, 2026 08:08 PM
சென்னை: ‘சன்னி டைமண்ட்ஸ்’ நிறுவனத்தின் ஆறாவது பிரேத்யேக ஷோரூம், சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை டி.டி.கே., சாலையில் இன்று (அக்.,31) திறக்கப்பட்டது. ேஷாரூமை, நிறுவன இயக்குனர்கள் சீனாசன்னி, ரோஹன்சன்னி, பிரேம்சன்னி மற்றும் நிகிதா ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர்.
திறப்பு விழாவில், சன்னி டைமண்ட்ஸ் நிறுவனர் பி.பி.சன்னி கூறியதாவது:
சன்னி டைமண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின், ஆறாவது பிரத்யேக ேஷாரூமை, சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் திறந்துள்ளோம். திருமண நகைகள், பாரம்பரிய மற்றும் நவீன வடிவமைப்புகள், அன்றாடம் அணிவதற்கான நகைகள் என, பல்வேறு ‘கலெக் ஷன்’கள் உள்ளன.
‘சாலிடேர்’ வைரத்துடன் ‘ஆரிகா’ நகைகள், பழமையின் அழகைப் பிரதிபலிக்கும் ‘பூர்வா’ தங்க நகைகள், இயற்கை ரத்தினக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட ‘பிரகிருதி’ நகைகளும் இங்குள்ளன.
வாடிக்கையாளர்கள் விரும்பும் வகையில், நகைகளைப் பிரத்தேயகமாக வடிவமைத்துத்தர, ஷோரூமிலேயே நகைக்கலைஞர்களும் உள்ளனர்.
திறப்பு விழா மற்றும் தீபாவளியை முன்னிட்டு மொத்தம், ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நகை வாங்கும்போதும் நிச்சயப்பரிசு வழங்கப்பட உள்ளன. ஒவ்வொரு, ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வைர நகை வாங்கும் போதும், 10 கிராம் வெள்ளிப் பரிசு வழங்கப்படும்.
பழைய தங்கத்தை மாற்றும்போது, சவரனுக்கு, 2,400 ரூபாய் கூடுதல் மதிப்பும் வழங்கப்படும். இச்சலுகை நவ., 15ம் தேதி வரை மட்டுமே பெற முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
திறப்பு விழாவில், செட்டிதநாடு குழும தலைவர் டாக்டர் முத்தையா, ஜவுளி வர்த்தகர் நல்லி குப்புசாமி, கர்நாடக இசைக்கலைஞர் அருணா சாய்ராம், கிரிக்கெட் வீரர் ராபின் சிங், சென்னை தங்க வைர நகை வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் ஜெயந்திலால் சலானி, அடையாறு ஆனந்தபவன் நிர்வாக இயக்குனர் சீனிவாசராஜா, எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் சந்தோஷ் சாக்கப் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றனர்.