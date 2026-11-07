மகப்பேறு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை வார்டு திறப்பு
மகப்பேறு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை வார்டு திறப்பு
ADDED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ராயபுரம்: ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம்., மகப்பேறு மருத்துவமனை வளாகத்தில், புதுப்பிக்கப்பட்ட அறுவை சிகிச்சை வார்டு மற்றும் மின் துாக்கி, நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டன.
ராயபுரம், கல்லறை சாலையில், ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம்., அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை, உள்ளது.
கடந்த 1914ம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வரும் இம்மருத்துவமனையில், பல கட்டடங்கள் பழுதடைந்து காணப்பட்டன.
இதனால் கர்ப்பிணியர், பச்சிளம் குழந்தைகள் அவதிப்பட்டனர். இவற்றை சீரமைக்க 11.63 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. இதற்கான பணியை, பொதுப்பணித்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.
முதற்கட்டமாக இரண்டாவது தளத்தில் உள்ள கர்ப்பிணியர் அறுவை சிகிச்சை, குடும்ப கட்டுப்பாடு வார்டு சீரமைக்கப்பட்டது. டைல்ஸ், நவீன கழிப்பறை உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
அதேபோல், பழுதடைந்திருந்த ஆங்கிலேயர் கால மின் துாக்கியும் மாற்றப்பட்டு புதிதாக அமைக்கப்பட்டது.
இவற்றை, ராயபுரம் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜய் தாமு, நேற்று திறந்து வைத்தார். மருத்துவமனையின் கண்காணிப்பாளர் சாந்தி, டாக்டர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.