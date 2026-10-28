தாம்பரம் – மதுரைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:06 PM
சென்னை: பயணியர் நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு, தாம்பரம் – மதுரைக்கும், சென்னை சென்ட்ரல் – கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்துக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
★ சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து, வரும் 30ம் தேதி இரவு 11:50 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 6:45 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் செல்லும்
★ மதுரையில் இருந்து, வரும் 30ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 6:30 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும
★ மதுரையில் இருந்து, வரும் 31ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 3:00 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்
★ மதுரையில் இருந்து, வரும் 1ம் தேதி இரவு 8:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 4:15 மணிக்கு தாம்பரம் வரும். மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களில், இன்று காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.