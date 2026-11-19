புறநகர் காவல் நிலையங்களில் தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனர் ஆய்வு
புறநகர் காவல் நிலையங்களில் தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனர் ஆய்வு
ADDED : நவ 18, 2026 04:22 PM
தாம்பரம்: புறநகர் காவல் நிலையங்களில், தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனர் நஜ்முல் ஹோடா இன்று (நவ.,18) திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனராக சமீபத்தில் நஜ்முல் ஹோடா பதவியேற்றார். இதையடுத்து அவர், இரண்டு நாட்களாக, காவல் நிலையங்களுக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தி வருகிறார். நேற்று (நவ.,17) பள்ளிக்கரணை காவல் மாவட்டத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இன்று காலை தாம்பரம் காவல் மாவட்டத்தில் அடங்கிய பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, தாம்பரம், பீர்க்கன்காரணை, கிளாம்பாக்கம் ஆகிய காவல் நிலையங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போலீஸ் கமிஷனர் நஜ்முல் ஹோடா, ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் குற்றவாளிகளின் விபரம், முக்கிய பிரச்னை, ரவுடியிசம், பொதுமக்கள் பிரச்னைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
தொடர்ந்து, மேற்கு தாம்பரத்தில் நடந்து வரும் காவல் ஆணையரக கட்டட பணிகள் மற்றும் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தையும் ஆய்வு செய்தார். அதேநேரத்தில், தாம்பரம் காவல் மாவட்டத்தில் போலீஸ் துணையோடு நடக்கும் காட்டன் சூதாட்டத்தை, புதிய கமிஷனர் இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.