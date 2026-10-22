தாம்பரம் வருவாய் கோட்டத்திற்கு கோட்டாச்சியர் இல்லாததால் பாதிப்பு
தாம்பரம் வருவாய் கோட்டத்திற்கு கோட்டாச்சியர் இல்லாததால் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:54 PM
தாம்பரம்: தாம்பரம் வருவாய் கோட்டத்திற்கு நிரந்தர கோட்டாச்சியர் இல்லாததால், பட்டா பெயர் மாற்றம், விபத்து காப்பீட்டு சான்றிதழ் உள்ளிட்டவை பெறுவதற்காக மக்கள் நீண்ட நாட்களாக அலையும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
தாம்பரம் வருவாய் கோட்டாச்சியர் அலுவலகத்தின் கீழ், தாம்பரம், பல்லாவரம், வண்டலுார், சோழிங்கநல்லுார் ஆகிய நான்கு தாலுகாக்கள் உள்ளன.
இந்த அலுவலகங்களில் பட்டா பெயர் மாற்றம், கூட்டு பட்டாவில் பெயர் சேர்த்தல், தனிபட்டா கேட்டல், நில அளவீடு, விபத்து காப்பீடு, விதவை, ஜாதி, முதல்பட்டதாரி சான்றிதழ் உள்ளிட்ட தேவைகளுக்காக ஏராளமானோர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் தாம்பரம் வருவாய் கோட்டாச்சியராக இருந்த முரளி, விடுமுறையில் சென்று விட்டார். இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு மாவட்ட வழங்கல் அலுவலரான வெங்கடாச்சலம் தாம்பரம் கோட்டாச்சியர் பணியை கூடுதலாக கவனித்து வருகிறார்.
இதனால் சான்றிதழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்காக விண்ணப்பித்து காத்திருப்பவர்கள், அலையாய் அலைகின்றனர். ஒவ்வொரு முறையும் அலுவலகத்திற்கு வரும் போது, அங்குள்ள ஊழியர்கள் கோட்டாச்சியர் இல்லை, ‘இன்று போய், நாளை வா’ என்று அலட்சியமாக கூறி அனுப்புகின்றனர்.
ஒரு சிலர், பட்டா, விபத்து காப்பீடு பெறுவதற்காக ஆண்டு கணக்கில் அலைவதும் தொடர்கிறது. பொதுமக்களின் நலன் கருதி, தாம்பரத்திற்கு நிரந்தர கோட்டாச்சியரை நியமித்து, மக்களின் தேவைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று, பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.