/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தாம்பரம் மேற்கு வங்கம் சிறப்பு ரயில்
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 05:44 PM
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சென்னை: தாம்பரத்தில் இருந்து, மேற்கு வங்க மாநிலம் சந்திரகாச்சிக்கு, சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது.
தாம்பரத்தில் இருந்து, வரும் 13, 20, 27ம் தேதிகளில், காலை 10:15 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 6:30 மணிக்கு சந்திரகாச்சி செல்லும்.
சந்திரகாச்சியில் இருந்து, வரும் 14, 21, 28ம் தேதிகளில் இரவு 9:30 மணிக்கு புறப்பட்டு, அடுத்த மூன்றாவது நாள் காலை 10:30 மணிக்கு தாம்பரம் வரும். இந்த ரயிலுக்கான முன்பதிவு, இன்று காலை 8:00 மணிக்கு தொடங்கும் என, தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.