‘வாட்’ வரி குறைப்பால் தமிழகத்தில் விமான சேவை அதிகரிக்க திட்டம்
‘வாட்’ வரி குறைப்பால் தமிழகத்தில் விமான சேவை அதிகரிக்க திட்டம்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
சென்னை: விமான எரிபொருள் மீதான, ‘வாட்’ வரியை தமிழக அரசு குறைத்துள்ளதால், சென்னையில் இருந்து பிற மாவட்ட நகரங்களுக்கு விமான சேவைகளை அதிகரிக்க விமான நிறுவனங்கள் திட்டமிட்டுள்ளன.
விமான நிறுவனங்களின் இயக்கச் செலவு குறைந்துள்ளதால், சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் பிற நகரங்களை இணைக்கும் உள்நாட்டு விமான சேவைகளை அதிகரிக்க முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.
மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், தமிழகத்தில் விமான எரிபொருள் மீதான, ‘வாட்’ வரி அதிகமாக இருந்தது. சென்னை விமான நிலையத்தில் 29 சதவீதமாக இருந்த வரியை 16 சதவீதமாக குறைத்து, கடந்த 22ம் தேதி தமிழக அரசு அறிவித்தது. மதுரை, திருச்சி, கோவை, சேலம், துாத்துக்குடி விமான நிலையங்களில் 29 சதவீதமாக இருந்த வரி, ஒரு சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, சென்னையில் இருந்து திருச்சி, மதுரை, கோவை, துாத்துக்குடி, சேலம் ஆகிய நகரங்களுக்கு இயக்கப்படும் தினசரி விமானங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, புதிய கால அட்டவணைப்படி கூடுதல் விமானங்களை இயக்குவதற்கு, ‘ஸ்லாட்’ ஒதுக்கீடு கோரி, பல்வேறு விமான நிறுவனங்கள் மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்ககத்திடம் விண்ணப்பித்துள்ளன.
இதுகுறித்து, இயக்கக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
விமான நிறுவனங்களிடம் இருந்து புதிய வழித்தடங்கள், கூடுதல் சேவைகளுக்கான, ‘ஸ்லாட்’ கோரிக்கைகள் தொடர்ந்து வருகின்றன. சென்னை விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதை பயன்பாட்டுத் திறன், பயணியர் கையாளும் வசதி, விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்கிறோம். அதிகாலை, மாலை நேர நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு, விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு தகுதியின் அடிப்படையில் விரைவில் ஒப்புதல் அளிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.