கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் தமிழக வீரர் முரளி முன்னிலை
கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் தமிழக வீரர் முரளி முன்னிலை
UPDATED : நவ 02, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:24 PM
சென்னை: சென்னையில் நடந்துவரும் சர்வதேச கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியின் மூன்று சுற்றுகள் முடிவில், தமிழக வீரர் முரளி கார்த்திகேயன், 27, உட்பட மூவர் முதலிடத்தில் உள்ளனர்.
சோழா அறக்கட்டளை சார்பில், முதலாவது, சர்வதேச கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டி, சென்னை கதீட்ரல் சாலை, ஐ.டி.சி., வெல்கம் ஹோட்டலில் கடந்த 30ல் தொடங்கியது. வரும் 7ம் தேதி வரை நடக்க உள்ளது.
இந்தியா, உஸ்பெகிஸ்தான், பிரான்ஸ் உட்பட 12 நாடுகளில் செயல்படும் சதுரங்க கூட்டமைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள கிராண்ட் மற்றும் சர்வதேச மாஸ்டர்கள் என 80 வீரர் – வீராங்கனையர், இப்போட்டியில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
‘சுவிஸ் சிஸ்டம்’ முறையில், ஒன்பது சுற்றுகளாக இப்போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. நேற்று முன்தினம், மூன்று சுற்றுகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தின் முரளி கார்த்திகேயன், ஆர்மீனியாவின் சாம்வெல், 33, மற்றொரு இந்திய வீரர் லியோன், 20, ஆகியோர் தலா, மூன்று வெற்றிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளனர்.