லஞ்சம் கேட்கும் கல்வி அதிகாரி அமைச்சர் விழாவில் ஆசிரியர் புகார்
லஞ்சம் கேட்கும் கல்வி அதிகாரி அமைச்சர் விழாவில் ஆசிரியர் புகார்
ADDED : நவ 02, 2026 07:34 PM
– நமது நிருபர் –: தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில், 'தமிழ்நாடு நாள்' விழா, சென்னை எழும்பூர் அரசு அருங்காட்சியகத்தில், நேற்று (நவ.,1) கொண்டாடப்பட்டது. விழாவில், அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன், விஜயலட்சுமி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இந்த விழாவில், 2025ம் ஆண்டுக்கான தமிழ்ச் செம்மல் விருது, பெரம்பலுார் மாவட்டம், பாளையம் ஆர்.சி., நடுநிலைப் பள்ளி ஓய்வுபெற்ற தமிழாசிரியரான கோவிந்தன், 87, என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
விருது பெற்ற கோவிந்தன், விழா மேடையில் அமைச்சர்கள் முன்னிலையில், ‘பெரம்பலுார் மாவட்ட கல்வி அதிகாரி பாஸ்கர் என்பவர், லஞ்சம் கேட்கிறார். ஒரு தவறு செய்தால், அதை தெரிந்து செய்தால், தேவன் என்றாலும் விட மாட்டேன் என்று சொல்லும் முதல்வர் விஜய், பள்ளிக் கல்வி துறையில் லஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறார். அந்த பள்ளிக் கல்வி துறையில், 87 வயதான நான், ஓய்வூதிய திருத்தம் பெறாமல் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். அந்த ஓய்வூதிய திருத்தத்தை, பெரம்பலுார் மாவட்ட கல்வி அதிகாரி பாஸ்கர் என்பவர் லஞ்சம் கேட்டு தடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்’ என்று தெரிவித்தார்.
இதை கேட்ட அமைச்சர் ராஜ்மோகன், அவரிடமிருந்து மனுவை பெற்று நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்து அனுப்பி வைத்தார்.
இது தொடர்பான வீடியோ பதிவு, பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.