கால்வாய் ஓரம் குப்பை கொட்டிய ஆலயத்திற்கு ரூ. 5,000 அபராதம்
கால்வாய் ஓரம் குப்பை கொட்டிய ஆலயத்திற்கு ரூ. 5,000 அபராதம்
ADDED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ஆவடி: மழைநீர் கால்வாய் ஓரம் குப்பையை மூட்டையாக கொட்டிய கிறிஸ்தவ ஆலயத்திற்கு, 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பட்டாபிராம், வார்டு 18 ல் உள்ள பாபு நகர் பிரதான சாலையில், திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்து பொது சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் இன்று (நவ.,16) காலை கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, பாபு நகர் கால்வாய் ஒட்டி, மூட்டைகளில் திடக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு இருந்தன.
விசாரணையில், அதே பகுதியில் உள்ள அன்னை வேளாங்கண்ணி கிறிஸ்தவ ஆலய நிர்வாகம், அங்கு நடந்த நிகழ்ச்சியின் போது, உருவான குப்பை கழிவுகளை கால்வாய் ஓரம் கொட்டி இருப்பது தெரிந்தது. இதையடுத்து, ஆவடி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆலய நிர்வாகத்திற்கு 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து வசூலித்தனர்.
இந்தாண்டில் இதுவரை 2.76 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.