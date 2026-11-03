பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் 96 குடியிருப்புகளை இடிக்க டெண்டர்
பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் 96 குடியிருப்புகளை இடிக்க டெண்டர்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:45 PM
சென்னை: தமிழக அரசின் புதிய தலைமை செயலக வளாகம் கட்ட தேர்வு செய்யப்பட்ட பட்டினப்பாக்கம் நிலத்தில் உள்ள 96 பழைய குடியிருப்புகளை இடிக்க, வீட்டுவசதி வாரியம் டெண்டர் கோரியுள்ளது.
சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகத்தில் நெருக்கடி அதிகரித்து வருவதால், புதிய தலைமை செயலக வளாகம் அமைக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்து, இதற்காக 1,200 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது.
இத்திட்டத்திற்காக சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் வீட்டுவசதி வாரியத்துக்கு சொந்தமான 23 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. இதற்கு அப்பகுதி மீனவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
குடியிருப்பு வகைப்பாட்டில் உள்ள அந்த நிலத்தை, நிறுவன வகைப்பாட்டுக்கு மாற்ற சி.எம்.டி.ஏ., ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இருப்பினும், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகம் அமைக்கும் திட்டம் இறுதி செய்யப்படவில்லை என, அமைச்சர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், திட்டத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட இடத்தில் உள்ள 96 பழைய குடியிருப்புகளை இடிக்க வீட்டுவசதி வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்ததாரரை தேர்வு செய்ய தற்போது டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
இதனால், புதிய தலைமை செயலக திட்டத்துக்கான ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவது தெரியவந்துள்ளது.