ஓமந்துாரார் அரசினர் தோட்டத்தில் உயரதிகாரிகளுக்கான அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மண் பரிசோதனைக்கு டெண்டர்
ஓமந்துாரார் அரசினர் தோட்டத்தில் உயரதிகாரிகளுக்கான அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மண் பரிசோதனைக்கு டெண்டர்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:24 PM
சென்னை: ஓமந்துாரார் அரசினர் தோட்ட வளாகத்தில், அரசு துறைகளின் உயரதிகாரிகளுக்கான அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட மண் பரிசோதனை செய்வதற்கான பணிகளை வீட்டுவசதி வாரியம் தொடங்கியுள்ளது.
சென்னை ஓமந்துாரார் அரசினர் தோட்டத்தில் பெரும்பகுதி நிலங்கள் வீட்டுவசதி வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இங்கு எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதி வளாகம் வீட்டுவசதி வாரியத்தால் கட்டப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கான விடுதி சில ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. இதுவும் வீட்டுவசதி வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டிலேயே உள்ளது.
இந்நிலையில், இங்குள்ள காலி நிலங்களை பயன்படுத்தி அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட வீட்டுவசதி வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது. இங்கு, 76 வீடுகள் கொண்டதாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டப்பட உள்ளது.
தமிழக அரசின் அனுமதி கிடைத்துள்ள நிலையில், இங்கு வாடகை வீடுகளுக்கான அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டப்பட உள்ளது. இதற்கான மண் பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்காக வீட்டுவசதி வாரியம் டெண்டர் கோரியுள்ளது.
அரசு துறைகளின் உயரதிகாரிகளுக்கான வாடகை குடியிருப்பாக இது அமைய வாய்ப்புள்ளதாக வீட்டுவசதி வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மண் பரிசோதனை அடிப்படையில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.