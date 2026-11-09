/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஸ்ரீ சீதாராம் வித்யாலயாவின் 39வது ஆண்டு விழா
UPDATED : நவ 05, 2026 11:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:31 PM
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மேற்கு மாம்பலம் ஸ்ரீ சீதாராம் வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 39-வது ஆண்டு விழா, சமீபத்தில் நடந்தது.
இதில், சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் சுதா சேஷய்யன், 2025- – 26ம் கல்வியாண்டில், பிளஸ் 1 வகுப்பில், முதல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவி ஹேமலதாவிற்கு, பரிசு வழங்கி கவுரவித்தார். உடன், இடமிருந்து வலம்: ஸ்ரீராம் சமாஜ் அமைப்பின் பொருளாளர் தியாகராஜன்-, தலைவர் ராமசுவாமி, செயலர் ரவிச்சந்திரன், பள்ளி செயலர் மோகன், ஸ்ரீராம் சமாஜ் செயலர் ராமன்-துணை மற்றும் பள்ளி முதல்வர் வசந்தகுமாரி.