புயலில் சிக்கி மாயமான காசிமேடு மீனவர்களில் கடைசி இருவரது உடல்களும் கரை ஒதுங்கின
புயலில் சிக்கி மாயமான காசிமேடு மீனவர்களில் கடைசி இருவரது உடல்களும் கரை ஒதுங்கின
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:56 PM
காசிமேடு: காசிமேடில் இருந்து மீன் பிடிக்க கடலுக்குள் சென்று புயலில் சிக்கி மாயமான ஒன்பது மீனவர்களில், ஏழு பேரின் உடல்கள் ஏற்கனவே மீட்கப்பட்ட நிலையில், கடைசி இருவரது உடல்களும், ஆந்திர மாநிலத்தில் கரை ஒதுங்கின.
காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து, கடந்த மாதம் 29ம் தேதி, காசிமேடைச் சேர்ந்த விசைப்படகு ஓட்டுநர் சூர்யா, 49, என்பவர் தலைமையில் ஒன்பது பேர், ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்க சென்றனர்.
‘முரசு’
நவ., 2ம் தேதி, ஆந்திராவின் நிசாம் பட்டினம் துறைமுகம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள், ‘முரசு’ புயலால், ராமாயப்பட்டின் துறைமுகத்தில் தஞ்சமடைய புறப்பட்டுள்ளனர். அப்போது, புயலில் சிக்கி படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில், ஒன்பது பேரும் மாயமாகினர்.
மறுநாள் காலை 10:00 மணிக்கு, காசிமேடு மீன்பிடித்துறைமுக உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, மாயமானவர்களை தேடும் பணியில் கடலோர காவல் படையினர் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
நவ., 5ம் தேதி, மாயமான மீனவர்களை தேடவில்லை எனக் கூறி, உறவினர்கள் சாலை மறியல் மற்றும் மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை ஈடுபட்டனர்.
கவாலி பகுதி
இதற்கிடையில், ஆந்திராவின், போத்தனம்பட்டினம் கடற்கரையில், உயிரிழந்த நிலையில் ஐந்து பேர் உடல் கரை ஒதுங்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது.
தகவலை தொடர்ந்து, மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் ஜான்பெக்கர் தலைமையிலான குழு, மாயமான மீனவர்களின் உறவினர்களுடன் ஆந்திரா புறப்பட்டது. தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சனும், ஆந்திரா விரைந்தார்.
நவ., 6ம் தேதி, ஓட்டுநர் சூர்யா, மோகன், முருகன், குப்புசாமி, விஜயகாந்த் ஆகிய ஐந்து பேர் உடல் அடையாளம் காணப்பட்டு, சென்னை கொண்டு வரப்பட்டது. மறுநாள், குப்பன் மற்றும் அரவிந்தன் உடல் அடையாளம் காணப்பட்டது.
எஞ்சிய மீனவர்களை தேடி வந்த நிலையில், ஆந்திரா, நெல்லுார் மாவட்டம், கவாலி பகுதியில், இரண்டு மீனவர்களின் உடல்களும், நேற்று முன்தினம் மீட்கப்பட்டன.
அதன்படி, ராஜேஷ் உடல், திருவொற்றியூர், திருச்சினாங்குப்பத்திற்கும், நாராயணன் உடல் சொந்த ஊரான கடலுார் மாவட்டத்திற்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
தங்கு கடல் வேண்டாம்
ஆழ்கடலுக்கு செல்லும் படகு, மீன்பிடி அனுமதி சீட்டு பெற்று செல்ல வேண்டும். சீட்டில் பெயர் உள்ளவர்கள் மட்டுமே, அந்த படகில் பயணிக்க வேண்டும். வாக்கி – டாக்கி உள்ளிட்ட தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை இயக்கத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
மிதவை உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு கருவிகள் எடுத்து செல்ல வேண்டும். புயல் நேரங்களில், நிச்சயம் தங்கு கடல் செல்லக்கூடாது. குறுகிய காலகட்டத்தில் திரும்ப திட்டமிட வேண்டும். எல்லைக்குள் மீன்பிடித்தால், அவர்களுக்கு தகவல் வழங்கி பத்திரப்படுத்துவது எளிது. எல்லையை மீறி செல்ல வேண்டாம்.
- – ஜான்பெக்கர்,
உதவி இயக்குநர்,
காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம்.