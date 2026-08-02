வங்கியில் புகுந்து மனைவியை சரமாரியாக வெட்டிய கொடூர கணவனுக்கு 'காப்பு' ஏற்கனவே மகளை கொன்று சிறைக்கு சென்றவர்
வங்கியில் புகுந்து மனைவியை சரமாரியாக வெட்டிய கொடூர கணவனுக்கு 'காப்பு' ஏற்கனவே மகளை கொன்று சிறைக்கு சென்றவர்
ADDED : ஆக 02, 2026 03:33 AM
சென்னை: மகளை கழுத்தை நெரித்து கொன்ற வழக்கில் கைதாகி, ஓராண்டுக்குப்பின் ஜாமினில் வந்தவர், மனைவி பணியாற்றும் வங்கிக்குள் புகுந்து, அவரை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. வங்கி ஊழியர் கள், அவரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
சென்னை ஓட்டேரியை சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார், 32; ஸ்பீக்கர் பழுது நீக்கி, விற்பனை செய்து வந்தார். அவரது மனைவி ரெபேக்கா, 27; ெஹச்.டி.எப்.சி., வங்கி ஊழியர்.
இருவருக்கும் திருமணமாகி, 7 வயதில் ஸ்டெபி ரோஸ் என்ற மகள் இருந்தார். கடந்தாண்டு குடும்ப தகராறில், மகளை ஆலந்துாரில் உள்ள தங்கும் விடுதிக்கு அழைத்துச் சென்ற தந்தை சதீஷ்குமார், கழுத்தை நெரித்துக் கொன்றார். இவ்வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சதீஷ்குமார், 15 நாட்களுக்கு முன் ஜாமினில் வெளியே வந்தார்.
நேற்று மாலை, 6:15 மணியளவில், கீழ்ப்பாக்கம் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள தனியார் வங்கியில் பணிபுரியும் அவரது மனைவியை பார்க்க சென்றார்.
அப்போது, திடீரென இடுப்பில் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து, மனைவியின் தலை, காது, கை உள்ளிட்ட இடங்களில் சரமாரியாக வெட்டினார். இதை பார்த்த ஊழியர்கள், அவரை மடக்கி பிடித்து நையபுடைத்து கீழ்ப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.