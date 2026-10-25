வடிகாலை சீரமைக்காமலேயே சீரமைத்ததாக தகவல் முதல்வர் தனிப்பிரிவு புகாருக்கே அலட்சிய பதில்
வடிகாலை சீரமைக்காமலேயே சீரமைத்ததாக தகவல் முதல்வர் தனிப்பிரிவு புகாருக்கே அலட்சிய பதில்
ADDED : அக் 25, 2026 06:14 PM
அண்ணா நகர்: சேதமடைந்த மழைநீர் வடிகாலை சீரமைக்கக் கோரி, முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் அளித்தும், வடிகாலை சீரமைக்காமலேயே சீரமைத்துவிட்டதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பதில் அளித்துள்ளது, புகார்தாரரிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை அண்ணா நகர் மண்டலம், 100வது வார்டுக்கு உட்பட்ட டி.பி.சத்திரம், ராணி அண்ணா நகர் ஐந்தாவது தெருவில், பழமையான மழைநீர் வடிகால் சேதமடைந்துள்ளது. குடியிருப்புகள் மத்தியில் உள்ள வடிகாலில் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகள் தேங்குவதால், அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் நிலை உள்ளது.
இதையடுத்து, வடிகாலை முறையாக சீரமைக்கக் கோரி, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சாஜித் பாஷா என்பவர், கடந்த மாதம் 27ம் தேதி முதல்வர் தனிப்பிரிவில் புகார் அளித்தார்.
புகாரைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட வடிகாலை ஆய்வு செய்த மாநகராட்சி வார்டு உதவி பொறியாளர் தலைமையிலான ஊழியர்கள் அங்கிருந்த குப்பைகளை மட்டும் அகற்றி விட்டு, வடிகாலை சீரமைக்காமல், சீரமைத்து விட்டதாகக் கூறி, கடந்த 21ம் தேதி புகார்தாரருக்கு பதில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
இதுகுறித்து சாஜித் பாஷா கூறியதாவது:
சேதமடைந்த வடிகாலை சீரமைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் முதல்வர் தனிப்பிரிவில் புகார் அளித்தேன். ஆனால், குப்பைகளை மட்டும் அகற்றிவிட்டு, வடிகாலை சீரமைத்துவிட்டதாக பதில் அளித்துள்ளனர்.
முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு அளித்த புகாருக்கே அதிகாரிகள் இவ்வாறு அலட்சியமாக பதில் அளிப்பது வேதனை அளிக்கிறது. பொதுமக்களின் புகார்களுக்கு உரிய தீர்வு காணாமல், தீர்வு காணப்பட்டதாக கடிதம் அனுப்புவது எந்த வகையில் நியாயம்? சம்பந்தப்பட்ட வார்டு உதவி பொறியாளர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.