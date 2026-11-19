சீரமைத்த மறுநாளே சேதமான சாலை: வாகன ஓட்டிகள் 'திக்... திக்...' பயணம்
சீரமைத்த மறுநாளே சேதமான சாலை: வாகன ஓட்டிகள் 'திக்... திக்...' பயணம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:47 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:51 PM
சென்னை: சேதமடைந்த சாலையில் சீரமைப்பு பணி மேற்கொண்ட மறுநாளே ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்து படுமோசமாக மாறியுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
தேனாம்பேட்டை மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட 18 வார்டுகளிலும், சேதமடைந்த சாலைகள் குறித்து பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, ஒப்பந்த ஊழியர்கள் மூலம் சாலை சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில், சீரமைப்பு மேற்கொண்ட இடங்களில் ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்து, சாலை முழுதும் பரவி கிடக்கின்றன. நுங்கம்பாக்கம், ஸ்டெர்லிங் சாலையில் சீரமைத்த மறுநாளே ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்துள்ளன. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, வாகன ஓட்டிகள் கூறுகையில், 'விபத்தை தடுக்க சாலை பள்ளங்களை சீரமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்ட மாநகராட்சி, மோசமான சாலையை படுமோசமாக சீரமைத்து, சாதனை படைத்துள்ளது' என்றனர்.