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டிவிஷன் கிரிக்கெட் ‘லீக்’ பெருங்களத்துார் அபாரம்

டிவிஷன் கிரிக்கெட் ‘லீக்’ பெருங்களத்துார் அபாரம்

UPDATED : நவ 15, 2026 05:36 PM

ADDED : நவ 15, 2026 05:32 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 05:36 PM ADDED : நவ 15, 2026 05:32 PM

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சென்னை: டிவிஷன் கிரிக்கெட் லீக் போட்டியில், பெருங்களத்துார் சி.சி., – மின்வாரிய அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

டி.என்.சி.ஏ., தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் டிவிஷன் கிரிக்கெட் தொடர் நடக்கின்றன. இதில், வேளச்சேரி, குருநானக் கல்லுாரியில் நடந்த நான்காவது டிவிஷன், ‘ஏ’ மண்டல போட்டியில், முதலில் பேட் செய்த பெருங்களத்துார் சி.சி., அணி, 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 291 ரன்கள் குவித்தது.

அணியின் ரக் ஷன் அதிரடியாக விளையாடி, 91 பந்துகளில் 6 பவுண்டரி, 4 சிக்சர்களுடன் 116 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய புரசைவாக்கம் சி.சி., அணி, 48.5 ஓவர்களில் 240 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால், பெருங்களத்துார் அணி, 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

சாந்தோம் செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளியில் நடந்த ஐந்தாவது டிவிஷன், ‘பி’ மண்டல போட்டியில், முதலில் பேட் செய்த சென்னை ‘பி’ அண்டு ‘டி’ ஆடிட் ஆர்.சி., அணி, 50 ஓவர்களில் 226 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

அடுத்து களமிறங்கிய மினவாரிய அணி, அதிரடியாக விளையாடி 40.4 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 229 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி இலக்கை எட்டியது. இதனால், மின்வாரிய அணி 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

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