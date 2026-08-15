5 ஆண்டுகளாக போராடும் டாக்டர் குடும்பம்; முதல்வர் இரக்கம் காட்டுவாரா ?
5 ஆண்டுகளாக போராடும் டாக்டர் குடும்பம்; முதல்வர் இரக்கம் காட்டுவாரா ?
ADDED : ஆக 13, 2026 05:47 PM
சென்னை: அரசு டாக்டர்களுக்கான சட்டப்போராட்டக் குழு தலைவர் பெருமாள் பிள்ளை விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
டாக்டர் விவேகானந்தன் பள்ளிப்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றிய போது 2020 ல் கொரோனா முதல் அலையில் உயிரிழந்தார். கணவரை இழந்து, மிகுந்த சிரமத்தில் இரண்டு குழந்தைகளுடன் தவித்து வரும் திவ்யா விவேகானந்தன், தனக்கு நிவாரணமும், அரசு வேலையும் தரப்பட வேண்டுமென 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கண்ணீருடன் அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து வருகிறார் இருப்பினும் அரசு கருணை காட்டவில்லை.
முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் செயல்படும் தவெக அரசு பெண்களுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் தரும் அரசாக உள்ளது. உயிரிழந்த டாக்டரின் குடும்பம் தொடர்ந்து கண்ணீர் விடுவதை நம் முதல்வர் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என நம்புகிறோம்.
ஆகஸ்ட் 15 ம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று முதன்முதலாக தேசியக் கொடியேற்றும் தமிழக முதல்வர், நாட்டு மக்களை காப்பற்ற போராடி உயிரிழந்த டாக்டர் விவேகானந்தன் மனைவிக்கு நிவாரணம் மற்றும் அரசு வேலைக்கான ஆணையை வழங்கிட வேண்டுகிறோம்.
மேலும் அரசு டாக்டர்களுக்கு 12 ஆண்டுகளில் ஊதியப்பட்டை நான்கை வழங்கவும் வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.