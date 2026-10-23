குப்பையில் எடுத்த பணத்தை உரியவரிடம் தந்த பணியாளர்
குப்பையில் எடுத்த பணத்தை உரியவரிடம் தந்த பணியாளர்
ADDED : செப் 30, 2026 06:12 PM
ADDED : செப் 30, 2026 06:12 PM
மாதவரம்: குப்பையில் கிடந்த 12 ஆயிரத்து 500 ரூபாயை கண்டெடுத்த துாய்மை பணியாளர், அதன் உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்தார்.
மாதவரம் பால் பண்ணை அருகே, மாத்துார் பகுதி 19வது வார்டுக்குட்பட்ட அப்போலோ ஆம்ஸ்ட்ராங் நகரில், துாய்மை பணியாளர் பிரியா, குப்பை சேகரிப்பில் நேற்று ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது கண்டெடுக்கப்பட்ட சிறிய பேப்பர் பண்டலில், 12 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் இருந்தது.
இப்பணத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைக்க கருதிய பிரியா, அந்த தெருவில் வசிப்போரிடம், குப்பையில் பணம் கண்டெத்தது குறித்து தகவல் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, அங்கு வசிக்கும் விஜயலட்சுமி என்பவர், உரிய அடையாளங்களை கூறி, அவரிடம் இருந்து பணத்தை பெற்றுக் கொண்டார். பிரியாவை கட்டியணைத்து நன்றி தெரிவித்தார். துாய்மை பணியாளர் பிரியாவின் நேர்மையை, அப்பகுதிமக்கள் அனைவரும் வெகுவாக பாராட்டினர்.