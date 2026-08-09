நவீன கலை படைப்புகளின் கண்காட்சி: வரும் 25ம் தேதி வரை கண்டு ரசிக்கலாம்
நவீன கலை படைப்புகளின் கண்காட்சி: வரும் 25ம் தேதி வரை கண்டு ரசிக்கலாம்
UPDATED : ஆக 08, 2026 08:33 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 08:13 PM
சென்னை:'கன்டம்பிரரி நவ்' எனும் அமைப்பின் சார்பில், நவீன கலை படைப்புகளின் கண்காட்சி, சென்னையின் 10 இடங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
பாரம்பரிய மிக்க வடிவமைப்புக்களை தற்காலத்திற்கேற்ப கலை படைப்புகளாக மாற்றும் கலைஞர்களின் வடிமைப்புக்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் முயற்சியில், 'கன்டம்பிரரி நவ்' என்ற அமைப்பு செயல்பட்டு வருகிறது.
அஸ்விதாஸ் கலைக்கூட இயக்குநர் அஸ்வின் ராஜகோபாலன் தலைமையிலான இந்த அமைப்பு, 66 கலைஞர்களின் நவீன படைப்புகளை, சென்னையில் 10 இடங்களில் காட்சிப்படுத்தும் நிகழ்வு நேற்று தொடங்கியது.
மயிலாப்பூரில் உள்ள அஸ்விதாஸ் கலைக்கூட்டத்தில், கலைஞர் கிருஷ்ணசாமியின் படைப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. அங்கு, அய்யனார் வழிபாட்டு மரபு மற்றும் பழங்கால களிமண் சிற்பக் கலைகளை தழுவி, 'ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்' பயன்படுத்தி, நவீன வடிவில் சிலைகளை வடிவமைத்துள்ளார். அய்யனார், யானை, குதிரை ஆகிய உருவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
அதேபோல, அஸ்விதாஸ் பிளாக்சிப் கலை கூடத்தில், கலைஞர் பெனிதா பெரிஷியலின், 10 ஆண்டு கால படைப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
இயற்கை பொருட்களான விதைகள், மரப்பிசின் ஆகியவற்றை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட படைப்புகள், மரத்தால் செதுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ளிட்டவை இடம் பெற்றுள்ளன. உணர்ச்சிகள் மிகுந்த இந்த படைப்புகளை, பொதுமக்களை பெரிதும் கவர்ந்தது.
இதுபோன்ற கண்காட்சி, லலித் கலா அகாடமி, 'ரா மாங்கோ' கலைக்கூடம் உட்பட 10 இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்காட்சியை வரும் 25ம் தேதி வரை பார்வையிடலாம்; அனுமதி இலவசம்.
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