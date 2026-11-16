தனியார் நிறுவன ஊழியரின் உயிரை பறித்த பூ மாலை

ADDED : நவ 15, 2026 09:40 PM
ஆவடி: இறுதி ஊர்வலத்தில் சாலையில் வீசப்பட்ட பூ மாலை, பைக் சக்கரத்தில் சிக்கி விபத்து ஏற்படுத்தியதில், தனியார் நிறுவன ஊழியர் சுரேஷ் வாசுதேவன், 30, என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
திருமுல்லைவாயில், நந்தினி நகர், கிருஷ்ணா கார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ் வாசுதேவன். இவர், நேற்று (நவ.,14) இரவு, ‘யமஹா சலுடோ’ பைக்கில் நண்பரைப் பார்க்க வெள்ளானுார் சென்றார். பின், அங்கிருந்து பைக்கில் வீட்டிற்கு திரும்பினார்.
ஆரிக்கம்பேடு எரிவாயு நிலையம் அருகே வந்துபோது, அப்பகுதியில் சென்ற இறுதி ஊர்வலத்தின் போது சாலையில் வீசப்பட்ட பூமாலை, இவரது பைக்கின் வாகனத்தின் சக்கரத்தில் சிக்கியது.
இதில், நிலை தடுமாறி சாலையோரம் நின்றிருந்த ஆட்டோ மீது மோதிய சுரேஷ் வாசுதேவன், பலத்த காயமடைந்தார்.
அக்கம் பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு, ஆவடி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு மருத்துவர்களின் பரிசோதனையில், சுரேஷ் வாசுதேவன் உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது.
ஆவடி போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், சுரேஷ் வாசுதேவனின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.