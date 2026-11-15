ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாத அதிகாரிகள் மீது ஐகோர்ட் அதிருப்தி! உத்தரவு பிறப்பித்து சோர்ந்து விட்டதாக வேதனை
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாத அதிகாரிகள் மீது ஐகோர்ட் அதிருப்தி! உத்தரவு பிறப்பித்து சோர்ந்து விட்டதாக வேதனை
UPDATED : நவ 14, 2026 04:40 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:30 AM
UPDATED : நவ 14, 2026 04:40 AM ADDED : நவ 14, 2026 04:30 AM
சென்னை: நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற தொடர்ந்து உத்தரவிட்டும், அதிகாரிகள் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்காததற்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்தனர். உத்தரவுகள் பிறப்பித்து, நீதிமன்றங்களே சோர்ந்து விட்டதாகவும் வேதனை தெரிவித்ததோடு, பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக நடந்து செல்வதை உறுதி செய்ய, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர்.
சென்னை தேனாம்பேட்டை எல்லையம்மன் காலனி, ஸ்கீம் சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதுடன், அனுமதியின்றி வாகன பழுதுபார்க்கும் பணிகளைத் தடுக்கக் கோரி, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சாஜு அலெக்ஸ் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், ஆர்.ராஜேஷ் விவேகானந்தன் அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
நடைபாதை மற்றும் சாலை ஆக்கிரமிப்புகள், பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறாகவும், ஆபத்தாகவும் உள்ளன.
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக நடந்து செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, கடந்த ஏப்., 28 மற்றும் அக்., 5ல் உத்தரவிடப்பட்டது. இருப்பினும், அதிகாரிகள் மெத்தனமாகச் செயல்படுகின்றனர்.
வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, அதிகாரிகள் அளித்த பதில் திருப்திகரமாக இல்லை. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை.
உலகின் பல நாடுகளில் பாதசாரிகள் மதிக்கப்படுகின்றனர். சாலைகளை பயன்படுத்தும்போது, அவர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஆனால், இந்தியாவில் இதுபோன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இல்லை.
அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 21வது பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமைகளை உறுதி செய்ய தொடர்ந்து உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்து, நீதிமன்றங்களே சோர்வடைந்துவிட்டன.
நீதிமன்றங்களால் பல தசாப்தங்களாக வலியுறுத்தப்பட்டு வரும் குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை, அதிகாரிகள் மதித்து செயல்படுவதை உறுதி செய்ய, அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது.
பாதசாரிகள், சாலை பயனாளர்கள், வாகன ஓட்டிகள் போன்றோரின் உரிமைகளை பாதுகாக்கவோ, அவர்களின் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதிலோ, அதிகாரிகள் செவிசாய்க்காமல் அலட்சியமாக உள்ளனர்.
எனவே, இவ்விவகாரத்தில் சட்டவிதிகளை பின்பற்றி, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும், தமிழக அரசின் தலைமை செயலர், உள்துறை முதன்மை செயலர், டி.ஜி.பி., மாநகராட்சி கமிஷனர் உள்ளிட்டோர் எடுக்க வேண்டும்.
இதுதொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்த அறிக்கையை டிச., 10ம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.