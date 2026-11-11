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காஞ்சி ‘மாஸ்டர்ஸ்’ தடகளம் வரும் 15ம் தேதி நடக்கிறது
காஞ்சி ‘மாஸ்டர்ஸ்’ தடகளம் வரும் 15ம் தேதி நடக்கிறது
UPDATED : நவ 10, 2026 05:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:00 PM
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சென்னை: காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மாஸ்டர்ஸ் தடகள போட்டி, வரும் 15ம் தேதி நடக்க உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ‘மாஸ்டர்ஸ்’ தடகள சங்கம் சார்பில், மாவட்ட அளவிலான மாஸ்டர்ஸ் தடகள போட்டி, வரும் 15ம் தேதி காலை 6:00 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை, காஞ்சிபுரம் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற உள்ளது.
இப்போட்டியில், 30 வயது முதல் 100 வயது வரை உள்ளவர்கள் பங்கேற்கலாம். பதிவு கட்டணம் 300 ரூபாய். ஒருவர் மூன்று போட்டிகளில் பங்கேற்கலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு 98404 06431 என்ற மொபைல் போன் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.