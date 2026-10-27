தங்கைகளிடம் அத்துமீறிய அண்ணன்: உடந்தையாக இருந்த தாயும் கைது
தங்கைகளிடம் அத்துமீறிய அண்ணன்: உடந்தையாக இருந்த தாயும் கைது
UPDATED : அக் 26, 2026 09:49 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM
அம்பத்துார்: விடுமுறையில் வீட்டிற்கு வந்த 13 மற்றும் 17 வயது தங்கைகளிடம், பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட, 23 வயது அண்ணன் மற்றும் 40 வயது தாயை, மகளிர் போலீசார், 'போக்சோ'வில் கைது செய்தனர்.
திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் காப்பக நிர்வாகிகள், அம்பத்துார் மகளிர் போலீசில், நேற்று (அக்.,25) ஒரு புகார் அளித்தனர்.
அதன் விபரம்:
அம்பத்துார் காவல் சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த 13 மற்றும் 17 வயது சகோதரிகள் இருவர், எங்கள் காப்பகத்தில் தங்கி, தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 1 பயின்று வருகின்றனர்.
சிறுமியரின் 40 வயது தாய், தன் மூன்றாவது கணவர் வீட்டில், முதல் கணவருக்கு பிறந்த 23 வயது மகனுடன் வசித்து வருகிறார்.
சிறுமியர் இருவரும், காலாண்டு விடுமுறையை கழிக்க, தன் தாய் வீட்டிற்கு சென்றனர்.
அப்போது, தாயின் முதல் கணவருக்கு பிறந்த மகன், இரண்டு சிறுமியரிடமும் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இது குறித்து சிறுமியர் முறையிட்டும், தாய் கண்டுகொள்ளவில்லை.
எனவே, சிறுமியரிடம் அத்துமீறிய அண்ணன், தாய் ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அம்பத்துார் மகளிர் போலீசார் விசாரித்து, பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் 'போக்சோ' பிரிவின் கீழ், தாய் மற்றும் அண்ணனை, இன்று (அக்.,26) கைது செய்தனர்.